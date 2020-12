Governo quer contratar 462 médicos especialistas

Joana Amorim Hoje às 20:19 Facebook

Concursos abertos com 140 vagas em Medicina Geral, 307 na área hospitalar e 15 em Saúde Pública. ARS do Norte com um terço da vagas

O Ministério da Saúde acaba de abrir dois concursos para a contratação de 462 médicos especialistas. Dois terços dessas posições são para os hospitais, com destaque para as especialidades de Ginecologia/Obstetrícia e Pediatria. Somam-se 140 vagas para Medicina Geral e Familiar e, finalmente, 15 em Saúde Pública. O objetivo, diz o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, é permitir "aos serviços e estabelecimentos de saúde um robustecimento da capacidade de resposta, em especial no atual contexto de pandemia".

No que às contratações para a área hospitalar concerne, a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte garante 34% dos lugares postos a concurso e a de Lisboa e Vale do Tejo 31%. Ginecologia/Obstetrícia e Pediatria são as especialidades que abrem mais posições, 33 e 29, respetivamente. Destaque ainda para Medicina Interna (23) e Psiquiatria (20). No total, foram abertas 307 vagas para a área hospitalar.

Reforçar centros de saúde

Para os Cuidados de Saúde Primários (CSP) - "a base dos sistema de saúde português", lê-se no despacho publicado na sexta-feira passada em Diário da República - são abertos 140 lugares. A maioria paras as ARS do Norte (52) e de Lisboa e Vale do Tejo (48). Numa leitura mais fina, o Agrupamento de Centros de Saúde Tâmega I - Baixo Tâmega assegura 16 lugares.

No referido despacho, António Lacerda Sales advoga a "cobertura universal dos CSP e a atribuição de uma equipa de saúde familiar a todos os portugueses". Refira-se que, de acordo com os dados do Portal da Transparência referentes a novembro, são 648 mil os portugueses sem médico de família atribuído. Com o problema a incidir sobretudo em Lisboa e Vale do Tejo, com 84% daquele total.

Podem concorrer os médicos que tenham concluído a sua formação especializada na segunda época de 2020. Mas também todos os que detenham o grau de especialista mas não tenham um contrato de trabalho por tempo indeterminado. Paralelamente, e excecionalmente, os hospitais têm autonomia, até ao final do ano, para contratar médicos das especialidades mais deficitárias e com maior relevância no combate à pandemia, recorda o Ministério da Saúde.