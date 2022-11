Governo quer dar à Câmara do Porto 106 mil euros por ano por competências que custam 758 mil euros

O Governo quer atribuir à Câmara do Porto 106 mil euros anuais para fazer face às competências na área da Ação Social que o Município vai ter que receber a partir de 1 de janeiro de 2023. Isso quando, atualmente, custam 758 mil euros. Por isso, a Autarquia já anunciou que vai avançar com nova providência cautelar. Perante isso, as ministras Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e do Trabalho e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, já convocaram a Autarquia para uma reunião, a decorrer, no Porto, durante o fim de semana.

Continua o braço-de-ferro da Câmara do Porto com o Governo por causa do processo de descentralização. A 25 de março passado, a Autarquia de Rui Moreira já tinha entregue uma providência cautelar contra o processo de transferência de competências nas áreas da Saúde e da Educação. A ação esbarrou, contudo, no Supremo Tribunal Administrativo, que se recusou a apreciar e o Município de Rui Moreira virou-se para a Provedoria da Justiça.

A pressão portuense, que chegou a abandonar a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, conseguiu, contudo, uma abertura do Governo para que fossem reajustados os valores do pacote financeiro a atribuir aos Municípios, forçados a aceitar novas competências nas áreas da Saúde e da Educação.