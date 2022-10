Governo quer dar mais competências às câmaras e juntas

A proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2023 prevê "a definição de novas competências a descentralizar para as entidades intermunicipais, municípios e freguesias", logo que fique concluída a descentralização na Ação Social. Os primeiros serviços desconcentrados do Estado também vão ser integrados nas comissões de coordenação e desenvolvimento regional (CCDR) em 2023.

A primeira vaga de competências a transferir do Estado para as autarquias foi relativa a 22 áreas e fica concluída com a descentralização na área da Ação Social, a 1 de janeiro de 2023. Depois disso, o Governo definirá novas competências a descentralizar em diálogo "com as respetivas áreas setoriais e demais parceiros", lê-se na proposta do OE.

Entre as novas competências a descentralizar está a fiscalização de velocidade rodoviária urbana. A ideia é que a fiscalização possa ser feita "através de radares, com a colaboração dos fiscais municipais, ou com a colaboração da própria PSP ou GNR através de um protocolo, tal como hoje é feito com a fiscalização do estacionamento", disse o secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Carlos Miguel, em setembro, quando revelou que o Governo estava a trabalhar nesta ideia.