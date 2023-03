Governo quer definir prazo mínimo e máximo para desocupar casas

Vão passar a existir prazos mínimos e máximos, definidos por lei, para que os inquilinos desocupem as casas em caso de decisão de despejo. Ainda assim, continuará a ser possível que os senhorios e os inquilinos acordem um prazo superior ao fixado, mas nunca inferior. Já os despejos por falta do pagamento das rendas vão ser simplificados. A proposta do Governo surge no âmbito do programa Mais Habitação, lançado em fevereiro para combater a crise habitacional, e que está em consulta pública até 24 de março.

Por agora, não é definido nos termos legais o momento em que os inquilinos devem deixar a casa após a emissão do título de desocupação, o que pressupunha um acordo entre as partes. Não se conhecem ainda os prazos. Além disso, o Estado pretende assegurar "regimes de suspensão e de diferimento da desocupação" em casos de vulnerabilidade social em que se verifique "o risco de vida, doença aguda, a carência de meios ou deficiência com grau de incapacidade superior a 60%" do inquilino, pode ler-se na proposta de lei.

Mesmo nos casos em que os inquilinos não se oponham à decisão de despejo, o Governo impõe a intervenção de um tribunal para verificar se as razões invocadas pelo senhorio são válidas.