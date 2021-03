Governo quer ferrovia a ligar todas as capitais de distrito

Glória Lopes Hoje às 16:51 Facebook

Twitter

Partilhar

A secretária de Estado da Valorização do Interior disse, esta terça-feira, em Bragança, que o governo quer investir na ferrovia e que "há na vontade no desenvolvimento desta nova aposta na ferrovia, esquecida tantos anos, o compromisso de ligar todas as capitais de distrito".

Isabel Ferreira afirmou no Instituto Politécnico de Bragança que dispõe desta informação oficial, mas que se trata de um projeto a longo prazo que vai exigir mais investimento em regiões em que as linhas estão totalmente desativadas. "Trás-os-Montes deve fazer ouvir-se e presentar os seus planos e posicionar-se para as capitais de distrito, Bragança e Vila Real, também constarem desse plano da ferrovia", acrescentou.

O troço da Linha do Tua entre Mirandela e Bragança foi encerrado em 1992. Atualmente está a ser alvo de um projeto de requalificação para construir uma ciclovia que ligará as cidades de Bragança-Macedo de Cavaleiros-Mirandela.