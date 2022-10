Governo quer mais pessoas a usar Pensão na Hora

João Pedro Campos Hoje às 19:33 Facebook

O secretário de Estado da Modernização Administrativa, Mário Campolargo, apela a que todas as pessoas usem o sistema de Pensão na Hora, criado há mais de um ano pela Segurança Social, assegurando que a transição digital vai acelerar mais a capacidade de resposta das instituições.

"Já vimos a diferença entre o tempo que demoram os pedidos de pensão por via digital e em papel. No digital é de três meses, no papel é de um ano. Com mais pessoas a utilizar, teremos maior cruzamento de dados que garantam que as contribuições estão refletidas no valor correto", considera, admitindo que, no futuro, seja possível prever quando a pessoa vai pedir reforma e ter já os cálculos feitos aquando do pedido.

A Pensão na Hora, que permite um deferimento automático da pensão de velhice, está disponível na Segurança Social Direta desde 26 de fevereiro de 2021.