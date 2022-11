Governo quer revogar dezenas de leis criadas para combater pandemia

JA Hoje às 12:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Objetivo é ganhar "clareza e certeza jurídica" e cessar vigência de "leis já caducas" face ao evoluir da crise sanitária.

Para mitigar os efeitos adversos da pandemia nas famílias e nas empresas e para combater a crise sanitária, o Governo foi publicando, ao longo destes mais de dois anos e meio, dezenas de leis. A larga maioria hoje ultrapassadas face à atual situação epidemiológica do país e ao fim do estado de alerta. Nesse sentido, o Executivo de António Costa avança com uma proposta de lei que visa revogar cinco dezenas de leis, tendo em vista a "clareza e certeza jurídica" para que os cidadãos possam saber "qual a legislação relativa à pandemia da doença covid-19 se mantém aplicável", lê-se no documento que deu entrada no Parlamento no passado dia 11.

Na sua exposição de motivos, o Governo esclarece que, com a "presente proposta de lei, procede-se à clarificação das leis que ainda se encontram em vigor, bem como à eliminação das medidas que atualmente já não se revelam necessárias, através da determinação expressa da cessação de vigência de leis já caducas, anacrónicas ou ultrapassadas pelo evoluir da pandemia". Em causa, a título exemplificativo, medidas de apoio no âmbito da suspensão das atividades letivas presenciais, o regime excecional para situações de mora no pagamento de renda nos contratos de arrendamentos não habitacional, a imposição transitória da obrigatoriedade do uso de máscara em espaço públicos, medidas de proteção dos créditos ou a suspensão dos prazos processuais e procedimentais.