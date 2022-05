Governo quer segurança rodoviária nas escolas após 2021 com mais acidentes

Com o número de acidentes graves e de feridos a aumentar nas estradas portuguesas, o Governo traça um plano rumo às zero mortes até 2050 e quer incluir a segurança rodoviária nos currículos escolares. A estratégia passa, ainda, pelo reforço do número de radares e pela criação de mais "zonas seguras" com a redução dos limites de velocidade nos municípios.

Segundo a nota explicativa do orçamento do Ministério da Administração Interna (MAI) para 2022, inverteu-se, no ano passado, a redução dos indicadores da sinistralidade rodoviária, registada no primeiro ano de pandemia.

Apesar da diminuição da circulação viária, devido às medidas de saúde pública impostas pelo combate à pandemia, registou-se um aumento de 8,9% no número de acidentes com vítimas em 2021 face ao ano anterior. Todos os indicadores de sinistralidade tinham baixado drasticamente em 2020. Verificaram-se, por exemplo, menos 9203 acidentes com vítimas (descida de 25,7%), menos 17 mortos (descida de 17,7%) e menos 472 feridos graves (descida de 20,5%).