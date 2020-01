Governo quer tirar 190 mil episódios de urgência aos hospitais

Inês Schreck Hoje às 14:25 Facebook

Metas dos últimos anos não têm sido cumpridas. Ministério acredita que SNS fará em 2020 mais 63 mil cirurgias e mais 331 mil consultas

O Governo acredita que este ano vai conseguir reduzir 190 mil episódios de urgência nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Uma previsão otimista, já que, nos últimos anos, a procura tem aumentado, ao contrário do que é desejável.

O objetivo está plasmado na Nota Explicativa do Ministério da Saúde do Orçamento do Estado (OE) 2020. O documento revela ainda a ambição de realizar mais 331 mil consultas médicas e mais 63 mil cirurgias, o que corresponde a um crescimento de 2,6% e de 8,9%, respetivamente, sem paralelo nos anos anteriores.