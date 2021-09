Governo quer travar acidentes com javalis mas não revê regras da caça

Rogério Matos Hoje às 13:32 Facebook

Agricultores queixam-se do aumento de área de plantações de milho dizimadas e caçadores querem formar grupos com mais de 10 homens e 20 cães por montaria para deter praga.

O Governo quer travar o número de acidentes rodoviários com javalis, que aumentam todos os anos. Os caçadores e os proprietários de áreas agrícolas, por seu lado, acusam o Estado de contribuir para que o número destes animais cresça desordenadamente, ao diminuir o número de homens e cães por caçada.

Entre janeiro e maio, foram registados 251 acidentes de viação com javalis nas áreas da GNR, sendo os distritos de Évora, de Santarém e da Guarda aqueles que registaram mais ocorrências. Segundo o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), no ano passado houve 560 acidentes, mais 27 do que em 2019. Viseu, Setúbal e Évora foram os mais castigados.