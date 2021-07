Governo vai travar subidas bruscas nos combustíveis com decreto-lei

Carla Soares Hoje às 14:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O ministro Matos Fernandes anunciou que será proposto esta quarta-feira "um decreto-lei que permite ao Governo atuar sobre as margens de comercialização dos combustíveis", incluindo a fixação de máximos. Explicou que o objetivo é que, "quando se verifique uma descida", seja "sentida e apropriada pelos consumidores", evitando "subidas bruscas", e criticou "os agentes que se aproveitam das flutuações de preços para aumentar injustificadamente as suas margens".

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, falava numa audição da Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território.

"Não existia, até ao dia de hoje, nenhum mecanismo que permitisse atenuar essas variações. Por isso, a área do Ambiente e da Ação Climática proporá, ainda hoje, um decreto-lei que permite ao Governo atuar sobre as margens de comercialização dos combustíveis, de forma a que o mercado de combustíveis reflita os seus verdadeiros custos. Ou seja, que quando se verifique uma descida, a mesma seja sentida e apropriada pelos consumidores ao invés de apropriada pelas margens de comercialização, evitando, ainda, subidas bruscas e, potencialmente, injustificadas", declarou na sua intervenção inicial.

Segundo o ministro, esta medida não é "um aval à utilização de combustíveis fósseis. O compromisso é com a descarbonização". Mas "esse compromisso não nos exime de atuar no curto prazo para corrigir um mercado onde há agentes que se aproveitam das flutuações de preços para aumentar injustificadamente as suas margens".

"Sim, o capitalismo, para ser saudável, precisa da moderação do Estado - é isso que nos propomos fazer", acrescentou.

Também sobre este tema, Matos Fernandes explicou que "o Governo não pode intervir no preço dos combustíveis à saída das refinarias, que é determinado pelo mercado mundial". E, "nestes dois anos, a carga fiscal manteve-se estável".

PUB

"Crescimento duvidoso"

"O preço das licenças de emissão de dióxido de carbono reflete a necessidade de mudança para um paradigma hipocarbónico, com o qual concordamos. Por isso, resta-nos, mediante fundamentação regulatória, intervir nas margens de comercialização que, se não são abusivas, refletem pelo menos um crescimento duvidoso", justificou ainda.

"Sim, duvidoso porque não são refletidos nos preços de venda ao público as descidas de preço do crude, ao invés da rapidez por todos sentida aquando da subida do seu preço", reforçou o ministro na audição.

Carga fiscal não é o motivo, garante

Matos Fernandes notou também que "os combustíveis encontram-se em valores máximos de dois anos. Ao contrário do que alguns afirmam, tal não se deve ao aumento da carga fiscal mas, sobretudo, à evolução das margens de comercialização, que segundo análise da ENSE, poderão ter aumentado para lá do justificável". Ou seja, "as margens de comercialização dos combustíveis terão batido máximos durante a pandemia".

A propósito dos investimentos no saneamento e na resiliência do território que já havia anunciado no Parlamento e que serão apresentados "dentro de dias", destacou que relativamente ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), "já muito está no terreno".

"Ambiente lidera recuperação"

"Dos 16,6 mil milhões de euros inscritos no PRR, cerca de 6,3 mil milhões de euros (38% das verbas) foram mobilizados para objetivos de transição climática. E, se a este valor adicionarmos os montantes que alocámos no REACT e no Portugal 2030, chegamos à conclusão de que são mais de 13 mil milhões de euros consagrados à transição verde", explicou o governante, rematando que "os investimentos na área do Ambiente lideram - e liderarão - a recuperação".

Sobre o fecho das centrais a carvão, sublinhou que "as nossas emissões vão cair a pique este ano - serão menos 12 milhões de toneladas de dióxido de carbono emitido para a atmosfera, em relação a 2017".

99 mil euros na luta contra fogos rurais

Na audição, referiu ainda que para a semana, na Tapada de Mafra, assinará o protocolo do Programa Resineiros Vigilantes 2021, que "permitirá apoiar a vigilância e a deteção de fogos rurais nas áreas sob gestão do resineiro. O protocolo, assinado entre o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e a Resipinus - Associação de Destiladores e Exploradores de Resina, conta com um apoio de 99 mil euros."

Também "para a semana", na Pampilhosa da Serra, prevê apresentar "a constituição das primeiras áreas integradas de gestão da paisagem, os instrumentos do Programa de Transformação da Paisagem dirigidos a contextos microterritoriais, com escala adequada à gestão ativa e racional dos espaços agroflorestais (no mínimo, 100 hectares)".

220 milhões para gerir paisagem

Foram submetidas propostas de 97 áreas deste género e 47 "têm condições para prosseguir", abrangendo cerca de 94 mil hectares e 26 concelhos. Houve 33 áreas destas submetidas por autarquias e 14 por organizações de produtores agrícolas ou florestais.

Segundo o ministro destacou, o PRR vai apoiar, até 2025, a constituição de 60 áreas integradas de gestão da paisagem, no valor de três milhões de euros, e a execução das respetivas 60 operações integradas de gestão da paisagem, com um investimento de cerca de 220 milhões de euros.