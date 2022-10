Governo recua nas verbas para financiar obras de escolas mais degradadas

Governo tinha definido com autarcas lista de 451 escolas em mau estado. Agora, propõe apoio maior só após validação do município, da CCDR e do Estado.

O Governo só quer pagar oito euros por metro quadrado (m2) para a conservação de escolas em mau estado depois de haver uma tripla validação: a degradação do edificado tem de ser atestada pelo município, pelas comissões de coordenação e desenvolvimento regional (CCDR) e pelo Ministério da Educação. A ideia não agrada à Associação Nacional de Municípios (ANMP), que quer que a administração central financie a manutenção pelo valor máximo das 451 escolas que já constam do mapeamento, acordado entre as autarquias e o Executivo em junho passado. Nesse levantamento figuram todos os estabelecimentos que necessitam de obras prioritárias, urgentes e muito urgentes.

A tripla aprovação, que consta do projeto de decreto-lei que alterará as regras para a descentralização na educação, surpreendeu os autarcas, que já davam como adquirido que todas as escolas incluídas no mapeamento teriam direito a oito euros por metro quadrado. Esse montante, a transferir anualmente pelo Governo, destina-se à conservação e à manutenção dos edifícios, até que sejam alvo de obras de reabilitação.