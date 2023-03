Governo diz que taxa zero do IVA não é tardia e Oposição critica "borla fiscal"

O Governo defendeu, esta quarta-feira, que os "cerca de 600 milhões que representam os apoios à produção e o IVA à taxa zero serão integralmente transferidos para o rendimento das famílias por via da redução dos preços alimentares". "E não veio tardiamente como alguns criticam, porque este não é o momento zero, é a proposta de IVA zero que não pode ser vista isoladamente", sublinhou o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, que ouviu duras críticas da Oposição, cujas propostas de alteração serão votadas esta semana.

Coube a António Mendonça Mendes, secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, apresentar no plenário a proposta de lei do Governo para redução à taxa zero o IVA numa lista de 44 bens alimentares, baseada no Pacto para a Estabilização e Redução de Preços dos Bens Alimentares. Insistiu que o pacto é "garantia expressa" de que será eficaz porque prevê "obrigações de transparência e informação", que esta redução deve ser vista "no conjunto das medidas que têm sido tomadas" e aproveitou ainda para lembrar todos os apoios já anunciados pelo Governo.

"Borla fiscal aos grandes grupos"

Logo a seguir, falou Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, que denunciou um "acordo para noticiário ver" que "vai ser uma borla fiscal para os grandes grupos económicos". A seu ver, "a experiência diz-nos que tem tudo para correr mal" e, se assim for, "não passará de uma promoção paga aos supermercados com 410 milhões de euros dos contribuintes".

"Não se explica a inflação sem olhar para os lucros da grande distribuição. É preciso controlar preços e margens para garantir que mesmo esta pequeníssima descida chega aos bolsos dos portugueses", exigiu Catarina Martins.

"Ministro das Finanças tem vergonha"

O líder do Chega, André Ventura, atacou depois o Governo ao afirmar que o ministro das Finanças tem "vergonha" de vir ao Parlamento e "mandou" ir na sua vez um secretário de Estado. "Imagino que Fernando Medina tenha pedido ao secretário de Estado para vir fazer este frete", atirou o deputado, exigindo ao Executivo que peça desculpa aos portugueses.

Além disso, afirmou que "o PS votou cinco vezes contra o IVA zero nos últimos cinco meses". O Chega insiste em chamar o ministro das Finanças ao Parlamento. E pergunta ao Executivo o que garante que o acordo vai realmente traduzir-se numa redução de preços ao consumidor.

"Buda calado" sugerido a Ventura

A discussão subiu de tom quando André Ventura trouxe ao debate a morte de duas mulheres na comunidade Ismaili, aludindo a quem "vem para cá cometer crimes e é de fora do país". Santos Silva sugeriu-lhe que siga o exemplo de um sermão em que Buda esteve calado a olhar para uma flor: "também se podia inspirar". O líder do Chega aproveitou para dizer que nunca se calará enquanto os portugueses "estiverem a sofrer".

PSD critica medida "paternalista" e "residual"

Pelo PSD, Paulo Rios de Oliveira também confronta os socialistas com o facto de o PS ter votado contra esta mesma medida. E considera que não passa de um mero "anúncio" porque as reduções de preços no cabaz em causa não passarão de "seis, sete ou oito euros", conforme diz ler nas notícias.

"Se isto falhar, a responsabilidade é do Governo", disse o deputado do PSD, questionando "em que dia" é que os portugueses poderão contar com a redução.

Também do PSD, o deputado Afonso Oliveira criticou a medida por ser "paternalista" e por prever um efeito "residual".

Pela Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto disse que o Executivo não deveria gabar-se de estar a ajudar três milhões de pessoas em situação vulnerável porque não deveria haver tanta gente "a precisar de ajuda para comer".

Também pela IL, Cotrim de Figueiredo mostrou-se indignado com o "acordo para a cartelização de preços", sob fiscalização da Autoridade da Concorrência.

Proposta do PCP para controlar margens e preços

A líder parlamentar do PCP, Paula Santos, condenou o "aproveitamento dos grupos económicos", quer na pandemia quer durante a guerra, cujos lucros diz serem protegidos pela Direita e pelos socialistas. O Governo "encolhe os ombros", disse a deputada, e "recusa adotar todas as soluções" para controlar os preços, sendo que a medida anunciada para taxa zero do IVA "não dá nenhuma garantia de uma efetiva redução dos preços".

O deputado comunista Duarte Alves criticou a operação anunciada na segunda-feira para "limpar a face da grande distribuição", acusando o primeiro-ministro de se "submeter aos interesses" dos grandes grupos, cujas margens "não são tocadas nem num cêntimo". A redução do IVA sem controlo das margens significa a transferência de recursos do Estado para a grande distribuição, afirmou ainda o deputado. O PCP apresentará propostas de alteração para que a redução do IVA seja acompanhada de medidas efetivas para redução das margens de lucro e controlo dos preços.

Cabaz "apto" a vegetarianos?

O PAN considerou "incompreensível" a ausência de produtos de origem vegetal no cabaz, como seitan, tofu ou soja, e disse que a redução do IVA é tardia, mas António Mendonça Mendes defendeu que a lista inclui 28 alimentos "aptos" para vegetarianos.

Pelo Livre, Rui Tavares questionou a eficácia da medida e adiantou que o partido vai apresentar alterações à proposta de lei no que respeita a uma comissão de acompanhamento do IVA zero, falando de "reuniões do Infarmed da inflação".

A Assembleia da República decidiu que seria debatida esta quarta-feira a proposta de lei e que os partidos poderão apresentar propostas de alteração na especialidade.

Os partidos podem apresentar propostas de alteração à proposta de lei do Governo até ao final da tarde de sexta-feira, para serem discutidas em sede de especialidade, segundo anunciou terça-feira a deputada Maria da Luz Rosinha. Explicou ainda que a votação na generalidade decorrerá na sexta-feira, no período de votações regimentais.