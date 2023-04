Governo reforça apoios mas pedidos de ajuda aumentam

Carla Soares e Salomé Pinto Hoje às 07:07 Facebook

Subida entre julho e dezembro aplica-se a valores até 5765 euros. Atualização de 2024 terá em conta a fórmula prevista na lei de bases.

António Costa anunciou que será pago, a partir de julho, um aumento intercalar das pensões de 3,57%, que irá abranger também quem se reformou em 2022, ao contrário do que ditam as regras. A medida será aplicada até final do ano e destina-se a quem recebe até 12 IAS (indexante de apoios sociais), o que equivale a 5765,16 euros brutos mensais e a um acréscimo até 206 euros. Para Marcelo Rebelo de Sousa, a medida é tardia.

O Governo explicou que as pensões serão atualizadas tendo por referência o valor de dezembro de 2022. Ou seja, antes da atualização de janeiro. E serão incluídos os pensionistas que começaram a beneficiar desta prestação no ano passado. A regra diz que as novas pensões não são abrangidas pela primeira atualização anual.