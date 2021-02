Governo reforça escolas com mais dois mil funcionários

Carla Sofia Luz Hoje às 07:13 Facebook

As primárias e as escolas do 2. o e do 3. o ciclos com pavilhões gimnodesportivos ou aulas de Educação Física em instalações fora dos estabelecimentos de ensino terão direito a contratar mais assistentes operacionais. Três meses após a publicação da portaria, que estabelece os rácios de pessoal não docente nas escolas públicas, o Governo prepara-se para rever o diploma e abre a porta à entrada de mais dois mil funcionários.

O reforço, embora represente um "avanço", não convence os autarcas, que têm vindo a assumir a gestão do parque escolar público no âmbito do processo de descentralização. A Associação Nacional de Municípios (ANMP) defende que esse acréscimo é "insuficiente" e continuará "a haver, na maior parte dos casos, necessidade das câmaras colocarem pessoal" nas escolas, para além dos rácios definidos pelo Governo.