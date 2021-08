Governo reitera que é proibido teletrabalho no atendimento ao público

Rui Abreu Hoje às 16:40 Facebook

Twitter

Partilhar

O Governo publicou esta sexta-feira em Diário da República um despacho reiterando a obrigatoriedade do trabalho presencial nos funcionários públicos com "funções relacionadas com atendimento".

O despacho surge numa altura em que têm sido registados vários problemas de atrasos nos serviços públicos com atendimento à população. Assinado por quatro membros do Governo (o secretário adjunto e dos Assuntos Fiscais, a secretária de Estado da Justiça, a secretária de Estado da Administração Pública e o secretário de Estado da Segurança Social), o Governo diz que para "dissipar quaisquer eventuais equívocos, cumpre reiterar, no contexto da organização do trabalho na Administração Pública, a incompatibilidade entre a adoção do regime de teletrabalho e as funções relacionadas com atendimento".

No documento, o Governo determina que "a prestação de trabalho no âmbito dos serviços de atendimento ao público se enquadra nos casos em que aquela se revela indissociável da presença física do trabalhador no local de trabalho, não sendo compatível com teletrabalho". Com esta medida, o Governo pretenderá colmatar as falhas e os atrasos que se têm sentido nestes serviços.

A pandemia por covid-19 levou a que muitos postos de trabalho presenciais fossem realizados à distância. Esta medida de contenção da pandemia, implementada pelo Governo, deixou de ser obrigatória, aquando da aplicação da primeira fase de desconfinamento em Portugal, passando a ser apenas recomendada.