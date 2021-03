Governo rejeita minas em Gondomar, Paredes e Penafiel

Almiro Ferreira com Carla Sofia Luz Hoje às 13:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Ministro do Ambiente acalma municípios e populações: "Publicitação não é autorização".

Gondomar, Paredes e Penafiel já sabiam das prospeções de uma multinacional canadiana na serra de Banjas e, preventivamente, de forma mais ou menos vincada, opuseram-se a qualquer exploração mineira na área de confluência dos três concelhos. E se os municípios e as populações receiam pelo passivo ambiental do projeto, o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, diz que não há razão para alarme, até "porque dificilmente poderá haver um sim" para a concessão de uma área tão grande.

Notificados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) para um pedido de concessão por parte da multinacional canadiana Beralt Tin and Wolfram, os municípios queixam-se de ter sido apanhados de surpresa, designadamente sem o estudo de impacte ambiental. Em declarações ao JN, o ministro do Ambiente diz que "tomaram uma publicitação por uma autorização, o que é uma coisa absurda".