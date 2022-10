Governo "sensível" às reivindicações da Câmara do Porto para a Ação Social

A ministra da Coesão Territorial diz estar "sensível" às reivindicações da Câmara do Porto, que pede um reforço anual de cerca de três milhões de euros para poder cumprir as obrigações da descentralização no âmbito da Ação Social.

Para abordar essa e outras questões estão agendadas reuniões com o autarca Rui Moreira, em que participará a própria Ana Abrunhosa e também a ministra Ana Mendes Godinho, que tutela o Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, e João Costa, ministro da Educação. "Temos que ser absolutamente sensíveis àquilo que o senhor presidente e outros presidentes nos têm transmitido. A Ação Social é das áreas que faz mais sentido estar nos municípios, porque é cuidar das pessoas. Essa é a natureza dos municípios. Não faz sentido que esteja na administração central", declarou Ana Abrunhosa aos jornalistas, no final de uma conferência promovida pela CIM Alto Minho, em Caminha, sobre a definição de estratégia e planeamento da captação de investimento para a região através de fundos estruturais.