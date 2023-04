Medina demitiu CEO da TAP antes de se aconselhar sobre tema, acusa PSD

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 18:14 Facebook

Paulo Moniz, deputado do PSD, afirmou que todos os documentos facultados pelo Governo sobre a demissão da administração da TAP têm data posterior ao dia em que essas demissões ocorreram, mostrando que o ministro das Finanças decidiu afastar a CEO e o 'chairman' antes de se aconselhar juridicamente. O deputado diz-se "estupefacto" e acredita que pode não existir "robustez jurídica" suficiente para justificar o despedimento.

"Toda a documentação que recebemos é posterior ao dia do despedimento, dia 6 de março", garantiu Paulo Moniz, esta quinta-feira, no Parlamento. Pouco antes, também Mariana Mortágua, do BE, tinha feito declarações nesse sentido.

"Ficamos completamente surpresos, estupefactos, [sobre] como é que se pode afirmar que existe respaldo e segurança jurídica num despedimento por justa causa em direto [nas televisões], quando os pareceres e aquilo que existe e nos foi enviado é de data posterior", afirmou o parlamentar social-democrata.

Paulo Moniz lembrou que os deputados que integram a comissão parlamentar de inquérito sobre a TAP só receberam os documentos esta quinta-feira. Ainda assim, refere que, "do que foi possível analisar", a documentação enviada pelo Executivo "deixa-nos um imenso desconforto" quanto à "robustez jurídica" que levou à demissão da CEO da empresa, Christine Ourmières-Widener, e do 'chairman', Manuel Beja.

"Adensam-se as fortes preocupações que já tínhamos de que este despedimento não estará devidamente respaldado juridicamente", reforçou o deputado. Nesse sentido, deu conta da sua "preocupação profunda" pela "forma como o processo foi conduzido pelo sr. ministro das Finanças", Fernando Medina.

Os documentos que chegaram esta quinta-feira aos deputados da comissão, recorde-se, foram enviados depois da polémica sobre a existência ou não de um parecer que sustenta a demissão da CEO da TAP. O Governo começou por negar a divulgação do parecer, alegando a defesa do interesse público, mas Medina viria, depois, dizer que não existia parecer.

Esta semana, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, defendeu que a discussão sobre a existência de um parecer ou de documentação é "puramente semântica".