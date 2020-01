Governo só fala sobre descentralização após reuniões com autarcas

Alexandra Figueira Hoje às 15:44 Facebook

Perante a exigência de suspensão da data em que as câmaras terão que assumir novas competências transferidas do Estado (2021), Alexandra Leitão remete decisões para depois de fevereiro. Para já, vai reunir com os autarcas. Só depois dará resposta à exigência de suspensão do processo, feita por dezenas de autarcas numa conferência organizada pelo JN, no Porto.

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública recebeu o dossiê em outubro, das mãos do anterior ministro responsável, Eduardo Cabrita. Este mês e no próximo, Alexandra Leitão reunirá com as comunidades intermunicipais e as áreas metropolitanas do Porto e Lisboa (hoje está em Coimbra).

Nas reuniões, disse ao JN fonte oficial do ministério, Alexandra Leitão ouvirá as "dificuldades e preocupações específicas" dos autarcas, com o compromisso de "encontrar soluções" para os "desafios específicos de cada território". Depois, promete verter para um relatório "conclusões fundamentadas e participadas".

