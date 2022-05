Governo só negoceia transferência de competências com a ANMP, garante secretário de Estado

Carlos Miguel, secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, invoca "exigência do PSD" para afirmar que o Governo só negoceia transferências de competências para as autarquias via Associação Nacional de Municípios Portugueses. "Não há negociação caso a caso", garante.

O governante foi confrontado pelo JN com a contestação que tem sido feita por Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, ao processo de transferências de competências, ameaçando com a saída do Porto da ANMP.

"Aquando da aprovação da lei quadro, por proposta do PSD, foi imposto, está expresso, que nenhum diploma setorial poderia ser aprovado pelo Governo sem parecer favorável da ANMP. Por isso é com a ANMP que negociaremos. Para além disso, estamos abertos a falar e receber todo e qualquer município para tentar aperfeiçoar o processo. Agora negociar é com a ANMP", sublinha.

Muitas coisinhas para acertar

O secretário de Estado admite que no processo de descentralização "há muitas coisinhas para acertar, algumas mediáticas e outras nem tanto. Felizmente para mim, e para a minha vida, temos muitos problemas administrativos em muitas áreas que nunca são referidas pela comunicação social", ressalvou sem especificar.

Já quanto às mais conhecidas "há o problema dos célebres 20 mil euros" para reabilitação de edifícios escolares. "É algo que temos de acertar para ver uma verba que seja mais consentânea com a realidade de cada uma das escolas.

Na saúde, refere, "há muita falta de diálogo" entre os municípios e as chefias das ARS, garantindo que "nem é a questão do dinheiro mas de acerto de pormenores". É exemplo dado por Carlos Miguel, o caso dos assistentes operacionais contratados a prazo: "como é que vai acontecer? No final do prazo dos contratos que é que vai acontecer, mantêm-se ao serviço ou não? extinguem-se os contratos?; quem é pagará as indemnizações, se for o caso", questiona.

O governante garante que há também um "mea culpa" a fazer por parte do Governo que não tem comunicado da melhor forma as valências que a descentralização de competências traz. "Ainda recentemente estive numa CIM [Comunidade Intermunicipal] em que os seus responsáveis ignoravam que com a competência vinha sempre, necessariamente, com funcionários agregados ou um envelope financeiro para os contratar. Julgavam que não iam receber nem uma coisa nem outra", revelou.

Esta reforma não é desastre

Esta reforma administrativa, "feita com muitas cabeças", trata de 22 diplomas e 22 competências. "Há problemas na educação, saúde e na ação social, mas isso quer dizer, segundo o Secretário de Estado, "que os há em apenas em 15% das competências descentralizadas. Estamos a falar de um processo vasto que cobre todas as áreas do Governo em que só três competências é que envolvem envelope financeiro", ressalva.

A Administração de competências "não é um desastre como ouvi na Assembleia da República". "É virtuosa para as pessoas e para o território. Podemos falar em coisas pequenas e coisas grandes".

Nas pequenas, há o exemplo de uma associação de Bombeiros que para para licenciar um sorteio de um cabaz de natal para angariar fundos, tinha que ir ao Ministério da Administração Interna, ao terreiro do paço, em Lisboa. "Hoje vai à câmara municipal e licencia-se. A passagem do estacionamento urbano para as mãos das câmaras municipais representa uma receita muito significativa", conclui.