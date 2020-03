Governo suspende voos para todo o território italiano

JN Hoje às 17:56 Facebook

O Governo emitiu esta terça-feira um novo despacho através do qual suspende os voos de ligação dos aeroportos nacionais para todo o território italiano, além das quatro regiões do norte de Itália mais afetadas pelo surto do novo coronavírus e que já tinham sido alvo de suspensão.

Em comunicado publicado no portal do Governo, o Executivo explica que estendeu a suspensão "(...) a todas as regiões de Itália a partir das 00 horas de 11 de março e pelo mesmo período de 14 dias" [até 24 de março], depois de ontem ter anunciado a suspensão apenas para as zonas de Emiglia Romagna, Piedmont, Lombardia e Veneto, as mais afetadas pelo surto do novo coronavírus.

"Trata-se de uma medida de prevenção e em nome da proteção da saúde pública", acrescentou.