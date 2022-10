Governo tem 7 milhões de euros para travar abandono no Superior

Diana Morais Ferreira Hoje às 19:04 Facebook

O Governo lançou um programa no valor de 7 milhões de euros para combater o insucesso e o abandono no Ensino Superior. O programa, que assenta na figura do tutor e do mentor, é destinado às instituições do Norte, Centro e Alentejo. O processo de candidaturas abre na próxima segunda-feira e decorre até ao final do mês de novembro.

Cerca de 12% dos alunos em Portugal abandona o Ensino Superior. O valor, que apesar de estar abaixo da percentagem da OCDE (21%), "não pode deixar de nos inquietar", afirma Elvira Fortunato, ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que esteve esta sexta-feira presente no lançamento do Programa de Promoção de Sucesso e Redução de Abandono no Ensino Superior, na Universidade do Minho.

O programa de tutoria e mentoria - que tem como objetivo o desenvolvimento de mecanismos de apoio à integração académica dos novos estudantes e à promoção do sucesso - tem uma dotação orçamental de 7 milhões de euros do Fundo Social Europeu e é financiado pelo Programa Operacional de Capital Humano (POCH). Para Elvira Fortunato, "é inédito um capital desta grandeza" aplicado à promoção do sucesso escolar.

Destina-se às instituições do Norte, Centro e Alentejo que tenham mais de dois mil estudantes e que estejam a desenvolver projetos neste âmbito. No entanto, a ministra afirma que existem "em sede de Governo outras formas de financiamento para instituições de outras regiões".

As candidaturas, que decorrem no site da POCH, abrem segunda-feira e terminam dia 29 de novembro.

Tutores já existem

O programa de tutores e mentores é uma das medidas que já tem sido estudado e adotado por algumas universidades, na tentativa de promover a integração e o sucesso académico do estudante, como é o caso das Universidades do Minho, de Aveiro e de Trás-os-Montes e Alto Douro. O objetivo é transversal a todas as instituições, tendo algumas diferenças entre elas.

Na generalidade funciona através de uma lógica de voluntariado e consiste na ajuda prestada pelos alunos mais velhos aos mais novos. "Mais de 60% dos mentorados querem fazer parte das equipas de mentoria, isto é um bom sinal", afirma Alexandra Queirós, vice-reitora da Universidade de Aveiro que participou no encontro.

Na Universidade do Minho existem tutorias por pares, ou seja, alunos que ajudam alunos na integração aquando da sua chegada. E ainda um programa de integração no mercado de trabalho entre profissionais e alunos.

Maior número de bolsas atribuídas

A ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior afirma ainda que "o Governo tem atuado de forma consistente na implementação de medidas no combate ao abandono" no Ensino Superior. Tendo sido reforçados os apoios aos estudantes no âmbito da ação social, quer ao nível do alargamento de bolseiros, quer no reforço de apoios aos alojamentos e à frequência em mestrados. Reforça que o Governo "aprofundou a eficiência do sistema de atribuição de bolsas de estudo" e que nunca foram atribuídas e pagas tantas bolsas como este ano letivo. "Foram atribuídas 42 mil bolsas até ao final do primeiro mês de aulas, é algo inédito", acrescenta.