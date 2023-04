Governo trabalha em "equipa" para analisar "vergonha" do assédio nas universidades

A ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino superior reafirmou, esta segunda-feira, que não chegou à tutela qualquer denúncia de assédio sexual nas universidades portuguesas. No entanto, Elvira Fortunato adiantou que, "face à dimensão que o assunto está a ter", o ministério do Ensino Superior está a trabalhar para ver qual "a resposta que pode ser dada a nível mais central".

"Estamos a trabalhar neste caso em particular, com a ministra Ana Godinho, na área do Trabalho, assim como com a ministra Ana Catarina Mendes [tem a pasta da Igualdade], para ver até que ponto, face à dimensão que o assunto está a ter, aquilo que se deve fazer a nível mais central", disse Elvira Fortunato, em declarações à RTP, em Coimbra.

A ministra do Ensino Superior voltou a garantir, esta segunda-feira, que não chegou qualquer denúncia à tutela sobre assédio sexual nas universidades.

PUB

Na passada sexta-feira, fonte do gabinete de Elvira Fortunato adiantou ao JN que "está a ser realizado um levantamento" para averiguar se chegaram queixas de situações de assédio moral ao gabinete da ministra ou à Inspeção-Geral da Educação e Ciência.

Na mesma resposta, o ministério apontou que, consultados os registos dos anos 2020, 2021, 2022 e 2023, "não existe qualquer queixa recebida quanto a casos de assédio de natureza sexual" em ambas as instituições.

Problema que "envergonha"

"O Governo trabalha em equipa e, como disse, isto é um problema que nos envergonha a todos, portanto temos de ter tolerância zero", defendeu Elvira Fortunato.

Na sequência da polémica do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra têm surgido vários casos de denúncias de assédio sexual e moral nas universidades portuguesas, como no Instituto Politécnico do Porto, no Instituto Politécnico de Viseu e na Universidade Católica.

O sociólogo Boaventura de Sousa Santos e o investigador Bruno Sena Martins foram suspensos, a pedido dos próprios, dos cargos que ocupavam no CES. A decisão surge depois das denúncias feitas por três investigadoras no capítulo do livro "Má conduta sexual na Academia", publicado na editora académica Routledge, no final de março.

As autoras acusam os dois homens de comportamentos sexuais inapropriados para com as mulheres na instituição. Tanto Boaventura de Sousa Santos como Bruno Sena Martins negaram as acusações. Mais tarde, outras duas mulheres afirmaram publicamente ter sido vítimas de assédio por Boaventura de Sousa Santos: a deputada brasileira Bella Gonçalves e a ativista argentina Moira Ivana Millan.