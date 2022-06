Governo transferiu funcionários sem seguro para as câmaras

Os funcionários das escolas que foram transferidos do Ministério da Educação para as câmaras municipais no âmbito do processo de descentralização estão sem seguro de acidentes de trabalho. Este é apenas um de vários problemas que os autarcas da Área Metropolitana do Porto (ANP) vão apresentar às ministras da Saúde e da Coesão, no dia 21.

Os presidentes das 17 câmaras da AMP reuniram, esta terça-feira, para compilarem as principais dificuldades no processo de descentralização nas áreas da Educação, Saúde e Ação Social. Um dos problemas transversais é o facto de os funcionários já transferidos não terem seguro de acidentes de trabalho. "É impensável ter-se assumido um processo destes sem se terem apercebido que os seguros de acidentes pessoais tinham de ser feitos aos funcionários, isto não pode ser imputado aos municípios", disse Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da AMP e autarca de Vila Nova de Gaia.

Recorde-se que as escolas básicas e secundárias que ainda estavam sob alçada do Governo, bem como os respetivos funcionários não docentes, passaram para as câmaras municipais de forma obrigatória a 1 de abril. O processo está envolto em críticas e os autarcas têm mais dúvidas do que certezas. "Quem paga o abono de falhas? E a CGA? E a ADSE?", questionou o presidente da AMP.