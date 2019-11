Governo ultima medidas para restringir a rega no Algarve

Joana Amorim Hoje às 13:36 Facebook

A Comissão Interministerial de Acompanhamento da Seca reúne-se esta quarta-feira. Oito ministérios analisam dados e medidas a tomar. A situação no sotavento é muito preocupante.

Os ministérios do Ambiente e da Agricultura analisam, esta quarta-feira, medidas restritivas ao uso de água, concretamente por parte dos regantes. Isso mesmo será hoje discutido pela Comissão Interministerial de Acompanhamento da Seca, coordenada pelos ministros João Pedro Matos Fernandos e Maria do Céu Albuquerque. Esta é a segunda vez que aquela comissão, que junta representantes de oito ministérios, reúne este ano, tendo como pano de fundo o agravamento da seca meteorológica, sobretudo no Sul.

A situação mais preocupante é a que se vive no Algarve, concretamente no sotavento, que viu a seca extrema agravar-se, no mês passado, quase um ponto percentual, para 4,3%. A 31 de outubro, mais de um terço do território estava em situação de seca severa e extrema, com especial impacto no Sul, tendo a Região Norte registado um desagravamento.