Governo vai apoiar conta da luz em 10%

JN Hoje às 14:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O JN já tinha avançado que o Governo preparava um apoio ao pagamento da fatura da luz para todas as famílias. Será, soube-se esta terça-feira, de cerca de 10%.

Segundo fonte do Ministério do Ambiente disse ao JN, o regime extraordinário "visa mitigar os efeitos do acréscimo de consumo de energia elétrica motivado pela descida acentuada das temperaturas", apoiando todas as famílias portuguesas.

O "Expresso" avança hoje que o apoio deverá rondar os 10% e que deverá aplicar-se já às faturas de janeiro. O objetivo é, diz o semanário, que cita também fonte ministerial, que a medida dure enquanto o confinamento geral estiver em vigor. Vai custar cerca de 25 a 30 milhões por mês.

Também as famílias que beneficiam da tarifa social terão apoio reforçado, com um desconto que pode chegar aos 40%.

O JN divulgou ainda hoje que o ministério está também a preparar a regulação do preço das garrafas de gás, que estão a ter um pico de procura provocado pelo frio.