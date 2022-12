Governo vai criar bolsa de creches privadas para alargar gratuitidade

Nos concelhos onde não existam vagas na rede social e solidária, o Governo vai alargar a medida de gratuitidade aos privados. Para isso, vai criar uma bolsa de creches, através de um acordo de adesão a que os estabelecimentos terão de se candidatar através de um formulário online. As famílias também terão de preencher formulário online.

A portaria que alarga a frequência gratuita de creches a crianças com menos de um ano foi publicada esta quinta-feira em Diário da República e entra em vigor a 1 de janeiro. O diploma não prevê prazos para as creches se candidatarem.

A bolsa de creches, privadas ou da rede solidária sem acordo, podem aderir disponibilizando vagas. As famílias só beneficiarão da medida se não existir no concelho onde residam ou trabalhem uma solução na rede social e solidária.

Tal como as creches, as famílias também têm de se candidatar ao apoio através de um formulário que se encontra disponível desde setembro no site da Segurança Social, na janela relativa ao tema "creche feliz", no item contactos. O preenchimento deste formulário serve para sinalizar o interesse numa vaga gratuita. A Segurança Social verificará depois se existe algum lugar nas creches com acordo de cooperação e caso haja, a criança terá de sair do estabelecimento privado onde esteja e mudar se a família quiser beneficiar da gratuitidade.

Até 30 de novembro, divulgou na semana passada a secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, no Parlamento, cerca de 3600 famílias tinham preenchido o formulário.