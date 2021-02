Governo vai debater projetos da "bazuca" em seminários online

Alexandra Inácio Hoje às 07:19 Facebook

António Costa apresenta, na terça-feira, plano para os fundos ao Conselho Económico e Social. Haverá sessões temáticas.

O Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) já está em consulta pública desde dia 15 até 1 de março, mas o Governo resolveu lançar o "PRR em debate": António Costa reúne-se na terça-feira com o Conselho Económico e Social e quarta-feira com o Conselho de Concertação Territorial. E até 4 de março, sete ministros participarão em 11 seminários online. Objetivo, garantiu o Executivo em comunicado: "ouvir a sociedade civil bem como as entidades representativas de cada setor".

Durante os próximos dias também serão lançados no portal e redes sociais do Governo vídeos com mensagens de António Costa a explicar as prioridades e projetos do programa.

"Qual é o desafio? Identificar bem os projetos que são exequíveis até 2026 e que simultaneamente possam ter um impacto imediato na reanimação da nossa economia e do emprego, mas tenham também um potencial de reforma estrutural do nosso país", sublinha o primeiro-ministro no primeiro vídeo, a que o JN teve acesso.

13,9 MIL MILHÕES DE EUROS

Acelerar a transição digital e a transição climática, reforçar a coesão territorial, aumentar o potencial produtivo e combater vulnerabilidades sociais que persistem são prioridades referidas pelo primeiro-ministro na mensagem.

"Aquilo que queremos fazer nos próximos cinco anos envolve a mobilização de todos: dos trabalhadores, das empresas, das universidades, das autarquias. E é com todos que vamos conseguir responder à crise de hoje, mas com os olhos postos num país de futuro", frisa no segundo vídeo.

O programa, recorde-se, prevê 36 reformas e 77 investimentos num total de 13,9 mil milhões de euros em subvenções. "Todos os compromissos terão de ser assumidos até 2023 e todas as despesas terão de ser executadas até 2026", explica António Costa.

Cada seminário terá uma duração aproximada de duas horas e contará com uma apresentação inicial de um ministro sobre os temas: Florestas, Pobreza, SNS, Habitação, Qualificações, Recursos Hídricos, Transição Digital, Energia e Mobilidade, Bioeconomia, Infraestruturas e Indústria e Inovação.

100 mil cheques

O Governo prevê atribuir 100 mil cheques às famílias em situação de pobreza energética para melhoria do conforto das casas. Não estão ainda definidos valores ou critérios de acesso para cada agregado.



30 mil empregos

Um dos objetivos do PRR é a criação de 30 mil empregos permanentes até final de 2022. Outro projeto é a abertura de cinco novas ligações transfronteiriças com Espanha e a criação de áreas de localização empresarial, no âmbito do desenvolvimento do interior.