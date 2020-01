Governo vai entregar mais quatro imóveis a privados para fins turísticos

Hoje às 18:40 Facebook

Twitter

Partilhar

O Governo prepara-se para entregar mais quatro imóveis a privados para serem recuperados para fins turísticos, elevando para 15 os concessionados ao abrigo do programa Revive.

"Neste momento, já foram assinados 11 contratos de concessão e há mais quatro que vão ser assinados proximamente", disse aos jornalistas a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, à margem da cerimónia de lançamento do concurso público para a concessão do Forte da Barra de Aveiro, em Ílhavo.

Este será o 21.º imóvel com concurso lançado no âmbito do programa Revive, que promove a recuperação e a requalificação de imóveis públicos classificados que estão sem uso, através da concessão a privados para exploração para fins turísticos.

Rita Marques referiu ainda que estão a ser ultimados mais três concursos, adiantando que o Governo está também a pensar relançar os dois concursos que ficaram vazios.

"Todos os dias recebemos manifestações de interesse de privados nacionais e internacionais e tentamos dentro do possível acomodar as peças do concurso às pretensões desses mesmos privados", disse a governante.

Em comunicado hoje divulgado, o Ministério da Economia e Transição Digital adiantou que estão ainda a decorrer dois concursos para a concessão do Palacete dos Condes Dias Garcia, em São João da Madeira, e da Quinta do Paço de Valverde, em Évora.

O programa integra atualmente um total de 49 imóveis, dos quais 21 se localizam em territórios do interior.

O Forte da Barra de Aveiro, que se encontra devoluto há mais de 25 anos, pertence à Administração do Porto de Aveiro e está classificado como Imóvel de Interesse Público.

De acordo com os dados do concurso, o imóvel será concessionado durante 50 anos para exploração com fins turísticos (estabelecimento hoteleiro, como cerca de 50 quartos, alojamento local ou outro projeto de vocação turística), com a renda mínima anual de 6.444 euros.

Os interessados têm um prazo de 90 dias para apresentar propostas.