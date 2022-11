Governo vai harmonizar IVA das conservas de peixe

Taxa será de 6% desde que ingrediente principal seja peixe ou moluscos. PS, PSD, Chega e IL querem dia nacional que reconheça a importância do setor.

É a principal indústria alimentar nacional, um dos maiores exportadores e dos mais importantes embaixadores de Portugal no Mundo. Porque a ideia é "reconhecer e afirmar" cada vez mais as conservas de peixe, o Governo prepara-se para harmonizar o IVA em 6%. E, num consenso partidário alargado, PS, PSD, Chega e Iniciativa Liberal propõem a criação do Dia Nacional das Conservas de Peixe.

A ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, reconhece a "justeza" da reivindicação do setor: a harmonização do IVA das conservas de peixe. No encerramento da ExpoFish 2022, a governante garantiu que "é quase certo" que, no Orçamento do Estado para 2023, a taxa reduzida de 6% seja aplicada a todas as conservas de peixe, indo, assim, ao encontro da proposta de alteração apresentada pelo PS.