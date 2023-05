Governo vai investir 25 milhões em obras nos edifícios da Justiça em Braga

O Governo vai investir 25 milhões de euros na requalificação ou construção de edifícios da Justiça, no distrito de Braga. De acordo com a ministra da Justiça, 19 milhões de euros destinam-se a obras em tribunais e seis milhões serão canalizados para o edificado da PJ e da investigação criminal.

Catarina Sarmento e Castro precisou que as obras vão incidir no Palácio da Justiça da sede da Comarca de Braga, no Palácio da Justiça de Guimarães (construção de novo edifício), no Palácio da Justiça de Fafe (reabilitação) e no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga. No total, as obras nestes tribunais vão custar 19 milhões de euros.

Quanto à área de investigação criminal, Braga terá um investimento de seis milhões de euros. Será canalizado para fazer adaptações no edifício do Tribunal de Instrução Criminal de Braga. ""É uma situação que já estava sinalizada. É necessário relocalizar aqueles serviços porque necessitam de mais espaço", detalhou a governante.

Segundo Catarina Sarmento e Castro, estes investimentos representam um "primeiro passo no lançamento do Plano do Edificado para a Justiça".