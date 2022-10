Governo vai monitorizar a empregabilidade dos cursos superiores

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 19:59 Facebook

Portugal vai passar a acompanhar mais de perto a empregabilidade dos seus cursos superiores. O Governo prevê "fortalecer", em 2023, os laços com o projeto Eurograduate Tracking", que visa criar uma base de dados europeia com o perfil dos diplomados. Este ano letivo, e como já anunciado, o ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior vai aumentar, em cerca de 960 euros, o limiar a partir do qual as famílias com estudantes deslocados podem receber apoios ao alojamento. A ministra Elvira Fortunato é ouvida esta segunda-feira no Parlamento.

Na nota explicativa disponibilizada no âmbito da apreciação do Orçamento do Estado (OE), o ministério do Ensino Superior anuncia que "serão fortalecidos os mecanismos de monitorização de empregabilidade" dos cursos superiores. Em concreto, menciona o "Graduate Tracking Portugal", que se insere no projeto "Eurograduate Tracking 2022". Trata-se de uma iniciativa ligada à Comissão Europeia e que envolve 17 países europeus.

"Este projeto permitirá a obtenção de uma base de dados comparável a nível europeu sobre o perfil dos diplomados, medir a competitividade dos diferentes países em termos de empregabilidade dos seus diplomados e apoiar as instituições nas suas decisões de estruturação formativa", lê-se na nota.