Governo vai pressionar empresas a subirem salários, promete Costa

A Ação Social Escolar vai ser alargada aos estudantes de mestrado, revelou, este sábado, António Costa na intervenção que fez esta manhã na reunião da Comissão Política Nacional do PS. O primeiro-ministro garantiu que o Governo vai pressionar as empresas a aumentarem os salários dos mais jovens e impedir que as ordens sejam um entrave ao livre acesso nas profissões. O país "não voltará à austeridade", prometeu.

O secretário-geral socialista fez um discurso otimista: uma análise positiva da vitória do partido nas autárquicas e a garantia de que o Governo fará uma boa gestão dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), novo quadro comunitário de apoio e Orçamento do Estado para 2022. "Vamos voltar a bater recorde de captação de investimento estrangeiro apesar de todas as incertezas na economia global", frisou, assegurando que "não há nenhuma fatalidade " e o país "não voltará à austeridade" para superar a crise económica e social provocada pela pandemia.

Sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2022 que será entregue segunda-feira no Parlamento e foi aprovada esta manhã em conselho de ministros, após uma maratona que durava desde esta sexta-feira de manhã, António Costa defendeu que o documento provará que "é possível ter um orçamento amigo do investimento e da melhoria das condições de vida da população e ao mesmo tempo fazer uma boa gestão financeira que permita a redução do défice e do endividamento".

O alargamento de três para cinco anos da redução do IRS para os mais jovens será uma das medidas. O "contributo" do Governo para aumentar os rendimentos disponíveis das jovens famílias que "não pode servir de pretexto para as empresas" não subirem os salários, frisou António Costa.

A criação de uma oferta pública de arrendamento acessível, bem como as creches gratuitas para famílias abrangidas pelo 1.º e 2.º escalões da abono de família são outras medidas que pretendem aumentar o rendimento das famílias, especialmente da geração mais jovem que é "a mais qualificada" e que o país precisa de manter em território nacional, argumentou o primeiro-ministro. A Função Pública deve ter um aumento de 0,9% no próximo ano,

Para o crescimento do país, insistiu Costa, será essencial "o pleno aproveitamento" de todos os fundos. E, por isso, as empresas "terão de arregaçar as mangas e candidatarem-se".

Relativamente às autárquicas, o secretário-geral socialista insistiu que "qualquer que seja o critério de análise", a única conclusão possível é que o PS venceu as eleições: maior número de votos, de juntas de freguesia, de autarquias, as presidências das associações de municípios, de freguesias ou das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. No entanto, é um facto que o partido perdeu 12 presidências de câmara e, por isso, terá de refletir.

"É o momento de relançamento da atividade do partido para os próximos dois anos, até final da legislatura", sublinhou.