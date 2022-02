Governo vai rever regras de circulação das trotinetas

O novo Governo vai rever as regras de circulação das trotinetas. O Código da Estrada, que entrou em vigor a 8 de janeiro de 2021, previa a regulamentação específica dos veículos mais potentes, mas, volvido cerca de um ano, ainda não foi concretizada. O vazio legal não pode manter-se, entende a Prevenção Rodoviária, face ao número crescente de utilizadores das viaturas de duas rodas e de acidentes.

Há cada vez mais as vítimas a chegarem aos hospitais com fraturas múltiplas e traumatismos cranianos, mas nada se sabe sobre elas, porque grande parte do sinistros nem sequer é registado (ler caixa). "Temos poucos dados para caracterizar o problema: se são jovens, adultos, em que circunstâncias ocorrem os acidentes... A Prevenção Rodoviária vai fazer um estudo, junto dos hospitais, para recolher esses dados", indica Alain Areal, diretor-geral da Prevenção Rodoviária.