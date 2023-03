"Grande parte" das urgências pediátricas vão funcionar à noite

JN Hoje às 10:49 Facebook

Twitter

Partilhar

A Direção-Executiva do SNS garantiu, esta sexta-feira, que a estratégia de reorganização das urgências pediátricas de Lisboa e Vale do Tejo deverá manter abertos grande parte dos serviços durante a noite.

Em comunicado, a Direção-Executiva do SNS (DE-SNS) reage à notícia avançada esta sexta-feira de que oito urgências pediátricas da área metropolitana de Lisboa vão fechar à noite e aos fins de semana, mantendo-se apenas quatro serviços em funcionamento naqueles períodos.

A DE-SNS esclarece que a reorganização dos serviços "está a ser ultimada em colaboração com as instituições hospitalares da região", nomeadamente o INEM, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Comissão Executiva para as Urgências Metropolitanas e Unidade Técnica Operacional dos Serviços de Urgência de Pediatria Médica.

PUB

"A informação hoje veiculada, nomeadamente de que passariam a funcionar apenas quatro urgências pediátricas em período noturno na Área Metropolitana de Lisboa, não corresponde ao plano que está a ser desenvolvido", refere a DE-SNS.

A estratégia "será concluída na próxima semana, após longas semanas de trabalho com os profissionais das várias instituições", garante a DE-SNS, "deverá manter abertos no período noturno grande parte dos pontos da rede, visando assegurar a proximidade da população ao SNS".

A DE-SNS assegura que "o reforço do trabalho em rede entre as equipas das instituições hospitalares e dos cuidados de saúde primários, assim como o planeamento atempado, constitui a estratégia adequada para assegurar uma cultura de previsibilidade, segurança e confiança para as crianças e adolescentes, as suas famílias e os profissionais de saúde".

E conclui, sublinhando que "a reorganização das respostas do Serviço Nacional de Saúde está a ser analisada com a tranquilidade, ponderação e diálogo necessários, em matérias complexas e que afetam de forma profunda a vida das pessoas".