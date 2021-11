Grande Porto só com mais 38 camas para universitários

Joana Amorim Hoje às 20:45 Facebook

Grande Lisboa sem aumento. Plano Nacional de Alojamento para Superior com execução de 16%.

O Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior (PNAES) fechou, no ano passado, com uma execução de 16%. Das 2492 camas previstas para aquele ano, apenas foram intervencionadas 406. E, destas, 84% na região Centro. As áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, as mais pressionadas na procura de alojamento estudantil, ganharam 38 e nenhuma cama, respetivamente.

Via Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), o Governo quer lançar, no próximo ano, concursos para 7000 camas, num investimento de 85 milhões. Os dados constam da nota explicativa do Orçamento do Estado para 2022 do Ministério da Ciência e Ensino Superior. Dando conta de 937 camas intervencionadas em 2019; e 406 no ano passado. Estimando chegar ao final deste ano com 2853. Somados os três anos em análise, o parque deverá aumentar em 4196 camas, menos 1001 face ao previsto para 2020 e 2021.