Grandes hospitais sentem mais casos de abandono de doentes

Idosos são deixados nas urgências por familiares e ninguém os vai buscar. S. João e Lisboa Central percecionam aumento do fenómeno após a pandemia.

Dois grandes hospitais do país estão a percecionar um aumento dos abandonos de doentes nas urgências. São situações graves, que configuram crime punível com pena de prisão. Os serviços sociais dos centros hospitalares Lisboa Central e de S. João, no Porto, sentem que estes casos são agora mais frequentes do que antes da pandemia.

O Centro Hospitalar e Universitário S. João registou "vários doentes" abandonados na Urgência geral nos últimos anos. Em resposta ao JN, admite ter a sensação de que o fenómeno "aumentou após a pandemia". Não foi por acaso que o presidente daquele hospital, Fernando Araújo, alertou recentemente, num artigo de opinião no JN, para estes casos, fazendo um apelo para que as famílias não abandonem os idosos nos hospitais no período de férias. "Todos os anos esta situação se repete vezes de mais em todo o país. Este verão, não abandone os velhos", pediu.