Greve da função pública fechou várias escolas no país

Várias escolas em todo o país encerraram ou estão a funcionar a meio gás, devido à greve dos trabalhadores da função pública. São o caso das escolas Secundária Aurélia de Sousa, no Porto, e da Básica D. Pedro I, em Gaia. No entanto, a situação não é generalizada. Em Matosinhos, por exemplo, as quatro escolas do centro do concelho estavam, na manhã desta quinta-feira, a funcionar dentro da normalidade.

A greve, convocada pela Frente Comum, é a primeira da administração pública desde o início da pandemia. São esperados impactos em diversos serviços, como escolas, autarquias, tribunais e recolha do lixo. Só a saúde escapa ao protesto, devido à pandemia. Em causa está a exigência de aumentos salariais e valorização das carreiras. Também está agendada uma concentração de protesto, na tarde desta quinta-feira, em frente ao Palácio da Ajuda, onde se vai reunir o Conselho de Ministros.

De acordo com o coordenador da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, há várias escolas fechadas em Lisboa, no Porto, em Oeiras, no Cacém e em Vila Franca de Xira. "Há também perturbações em algumas escolas e na Universidade de Coimbra. Ainda estamos a recolher dados, mas tudo indica que a adesão à greve será elevada", indicou Sebastião Santana, em declarações à agência Lusa, por volta das 9 horas desta quinta-feira.

À mesma hora, em Matosinhos, os pais dos alunos da Escola EB1/JI Augusto Gomes tomavam conhecimento de que a greve não afetou o normal funcionamento da escola. As aulas mantêm-se e o serviço de cantina está assegurado, contaram ao JN duas encarregadas de educação. Cenário idêntico verificamos nas secundárias Augusto Gomes e Gonçalves Zarco. Em ambas as escolas, os efeitos da greve ainda não se tinham feito sentir às primeiras horas da manhã. Não existiam estudantes ao portão e, conformo o apurámos, professores e funcionários apresentaram-se ao serviço.

Na Escola Básica de Matosinhos, a entrada dos alunos também estava a ser permitida. Ao portão, Isaltina Pinhal aguardava por saber se o neto, que frequenta o sétimo ano, ia ter aulas ao longo do dia. "Quando é greve, ele liga-me a dizer se tem ou não aulas, mas até agora está tudo a correr dentro da normalidade. Se não houver, ele fica comigo em casa, mas é natural que para alguns pais seja mais complicado gerir", contou Isaltina Pinhal.

Conforme confirmou o JN, a Norte estão já encerradas a Escola Secundária Aurélia de Sousa, no Porto, e a Escola Básica D. Pedro I, em Gaia.

Recolha do lixo com adesão de 80%

No que toca à recolha do lixo, Sebastião Santana disse à Lusa que a adesão foi superior a 80% no turno da noite e no da manhã. Em alguns concelhos, a paralisação foi mesmo total.

Já o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins adiantou que a adesão paralisou a recolha noturna do lixo em pelo menos nove concelhos. Assim, em Loures, Odivelas, Amadora, Moita, Évora, Seixal, Palmela, Almada e Setúbal registou-se uma adesão de 100%, não tendo sido efetuada a recolha de lixo. Em "Lisboa e Sintra, por seu lado, registaram uma adesão muito significativa, tendo a recolha sido fortemente afetada".