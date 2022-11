Greve de professores pode fechar escolas

Organizações unem-se para exigir a adoção de medidas que atraiam docentes para a carreira.

Esta quarta-feira há greve de professores e as duas federações (Fenprof e FNE) acreditam que a adesão será forte e fechará escolas por todo o país, especialmente do 1.º Ciclo e do Pré-Escolar. Milhares de alunos podem ter o dia cheio de furos. No dia em que o ministro defende o Orçamento da Educação no Parlamento, com as aposentações em nível recorde e mais de 30 mil estudantes ainda sem todos os docentes, de acordo com o contador da Fenprof, a paralisação une quase todas as organizações que contestam o corte no financiamento e pedem medidas que atraiam mais gente para a carreira.

"Há muita indignação com a falta de disponibilidade para negociar correções na carreira, como as quotas, os horários ou a precariedade. A inflação já é superior a 10% e a atualização salarial é de 0,9%. Qualquer dia os professores deixam de ir trabalhar por não terem dinheiro", frisa Mário Nogueira. O líder da Fenprof estima que mais de 70% dos docentes não chegarão ao topo da carreira por causa do tempo de serviço ainda por recuperar e das vagas de acesso ao 5.º e 7.º escalões que congelam as progressões e fazem os professores perder mais tempo. A greve, sublinha Nogueira, é também uma resposta contra o discurso do ministro sobre as baixas fraudulentas e a intenção de transferir o recrutamento para as escolas.