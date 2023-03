Greve dos médicos obriga a adiar cirurgias, consultas e exames

Marisa Silva Hoje às 13:15 Facebook

A greve dos médicos está a obrigar, esta quarta-feira, hospitais e centros de saúde a cancelar consultar e a adiar exames e cirurgias. A Federação Nacional dos Médicos, que convocou a paralisação, garante que há centros de saúde com uma adesão de quase 100% nas zonas Norte e Centro do país e hospitais a funcionar a meio gás. A estrutura sindical acusa ainda o ministério da Saúde de ter empurrado os profissionais para a greve.

No Porto, o impacto da greve está a fazer sentir-se de forma diferente nas consultas e nos exames das várias especialidades. Nos hospitais de Santo António e de S. João, esta quarta-feira de manhã, houve utentes que conseguiram realizar exames e ter consultos. Outros regressaram a casa sem serem atendidos.

Maria Taveira foi uma das utentes do Hospital de S. João, no Porto, que viu a sua consulta e uma ecografia à tiroide adiados devido à greve. Estava à espera há um ano pelos atendimentos. "Não sabia que havia greve. O meu médico até me tinha mandado uma mensagem a dizer que a consulta ia ser via telefone. Havendo greve, já não se realiza", lamentou a utente, que reside em Vila das Aves.