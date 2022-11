Greve encerra "centenas" de cantinas

Sindicato fala em adesão de 90% em escolas da região norte e de 70% no geral dos setores

Só no Porto, esta segunda-feira, fecharam 59 das 68 cantinas escolares. Na região Norte foram "cerca de 130" e em todo o país "várias centenas", garantiu ao JN o dirigente do Sindicato de Hotelaria e Turismo do Norte. De acordo com Francisco Figueiredo a adesão à greve na região Norte, atingiu os 90% dos trabalhadores dos refeitórios nas escolas e 70% no geral dos setores, como hospitais, fábricas, centros de formação ou misericórdias. No Centro, a adesão foi de 70%, tendo encerrado cerca de 70 refeitórios de escolas básicas.

A paralisação foi convocada pela Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal. "O setor tem cerca de 25 mil trabalhadores e 90% ganha o salário mínimo nacional", garante o dirigente do sindicato do Norte, Francisco Figueiredo.