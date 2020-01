Professores em greve no final de janeiro

Hoje às 15:37 Facebook

A Fenprof convocou, esta sexta-feira, uma greve nacional de educadores e professores para 31 de janeiro, em reação à proposta de Orçamento do Estado para 2020.

Em comunicado, a Federação Nacional de Professores (Fenprof) lamenta que o OE2020 não reflita um maior investimento no setor da educação, que vai continuar a ter muitos problemas por resolver em 2020.

"Esta área mantém-se financeiramente estagnada, após uma década em que o financiamento público foi reduzido em 12%", lê-se no comunicado.

Além da falta de reforço dos orçamentos das escolas, a Fenprof aponta a forma como o orçamento continua a ignorar os professores, nomeadamente no que respeita à contabilização do tempo de serviço e outros problemas de carreira, o sistema de aposentações, os "abusos e ilegalidades" nos horários de trabalho e a questão dos salários.

"No que respeita aos salários, os professores, tal como os restantes trabalhadores da Administração Pública, repudiam a provocação dos 0,3%, pois esta "atualização", depois de 10 anos em que o poder de compra se desvalorizou mais de 16%, provocará uma nova desvalorização", afirma.

A par da greve nacional, a Fenprof convocou para o mesmo dia uma manifestação, juntando-se ao protesto da Administração Pública em Lisboa.

Ainda antes, a federação vai realizar um cordão humano em frente da Assembleia da República, em 17 de janeiro, ao mesmo tempo que o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, é ouvido no parlamento, no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado.

O OE2020 é hoje votado na generalidade e segue para apreciação na especialidade até ao dia 06 de fevereiro.