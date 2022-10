Greve paralisa farmácias hospitalares

A dispensa de medicamentos em regime ambulatório pelas farmácias hospitalares vai estar amanhã e depois condicionada devido à greve dos farmacêuticos do Serviço Nacional de Saúde (SNS). O protesto, que voltará a ocorrer nos dias 15 e 16 de novembro, pretende alertar para as graves carências de recursos humanos e para a necessidade de valorização da carreira e melhores condições remuneratórias. É a primeira greve do mandato do novo ministro da Saúde. E a primeira exclusiva dos farmacêuticos do SNS em 30 anos.



Manuel Pizarro tem falado sobre o retomar das negociações com os médicos e os enfermeiros, mas o "silêncio" sobre os farmacêuticos do SNS preocupa, sobretudo numa altura em que se discute o Orçamento do Estado para 2023.

Desde a entrega do pré-aviso de greve não houve qualquer contacto ou agendamento de reunião. "O tempo passa e ninguém dá atenção.

Os farmacêuticos do SNS gerem a segunda maior fatia do orçamento da saúde e poupam milhões de euros ao Estado com a sua intervenção", realçou o presidente do Sindicato Nacional dos Farmacêuticos, aproveitando as palavras do dia do ministro da Saúde sobre a necessidade de reduzir a despesa com medicamentos.