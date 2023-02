Greve suprimiu 882 comboios da CP

JN Hoje às 21:24 Facebook

Twitter

Partilhar

A greve na CP levou, esta terça-feira até às 20 horas, à supressão de 882 comboios de 1192 programados, em mais um dia de greve de vários sindicatos da CP e da Infraestruturas de Portugal (IP).

Segundo dados da transportadora, a CP realizou, neste período, 310 comboios, que correspondem aos serviços mínimos previstos, o que representa um nível de supressão de 74%.

No serviço de longo curso, foram suprimidos 53 comboios de 71 estimados e no regional não se realizaram 229 composições de 313 programadas. Nos urbanos de Lisboa, foram suprimidos 427 comboios e no Porto 173 de 237 previstos.

PUB

Os trabalhadores da CP deram início na segunda-feira a mais greves, com a transportadora a alertar para "fortes perturbações" até quinta-feira, num protesto pelo impasse nas negociações salariais que também envolve a Infraestruturas de Portugal (IP).

A CP já tinha alertado na sexta-feira passada para "fortes perturbações" na circulação dos comboios entre as 00.00 horas de segunda-feira e as 23.59 horas de quinta-feira, devido a greve, havendo serviços mínimos decretados para os quatro dias (25%).