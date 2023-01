Greves dos professores deixam pais e diretores à beira de um ataque de nervos

Inês Malhado Hoje às 02:28 Facebook

Os protestos de professores estão em crescendo e parecem longe de acabar: há greves convocadas por várias organizações sindicais até fevereiro.

"Neste momento, pais e direções estão à beira de um ataque de nervos", admite, ao JN, Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), que pede ao Governo que se sente à mesa com os sindicatos de professores o mais rapidamente possível. Há pais com faltas injustificadas ao trabalho para ficar a cuidar das crianças mais novas.

Aperta-se o cerco ao ministro da Educação e ouvem-se apelos para que chame os sindicatos - antes do fim do mês, como previsto - para pôr termo à instabilidade que se vive. Caso a reunião negocial com a tutela seja antecipada, as várias organizações sindicais e a Federação Nacional de Professores (Fenprof) admitem marcar presença.