"Greves nos transportes e convulsão social" fizeram cair dádivas de sangue

Depois de um janeiro "surpreendente", fevereiro e março foram meses "muito fracos" nas colheitas de sangue. As dádivas terão sido prejudicadas pelas "greves nos transportes e por alguma convulsão social", afirmou, ao JN, a presidente do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST). Por isso, na data em que se assinala o Dia Nacional do Dador de Sangue, Maria Antónia Escoval apela a "todos que possam" doar sangue "que o façam, bem como a todos aqueles que nunca o fizeram que se juntem a esta causa solidária".

Contra as habituais variações sazonais, em janeiro deste ano, colheu-se nos centros do IPST mais 14% do que no mês homólogo de 2022. Mas a subida não se manteve estável, "assistindo-se, no mês de março, a uma diminuição nas dádivas de sangue", refere o instituto, sem quantificar. Olhando para 2022, há motivos para sorrir, porque tudo indica que a tendência de aumento de dadores e de dádivas, registada no ano anterior, se manteve. Porém, ainda é cedo para festejar, uma vez que os números da atividade de 2022 não estão fechados, faltando a informação dos bancos de sangue dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde.

Os únicos dados disponíveis, refere o IPST, são relativos aos três centros de sangue e transplantação do país (Porto, Coimbra e Lisboa), que foram responsáveis por 60% da colheita de sangue a nível nacional, de janeiro a dezembro de 2022.