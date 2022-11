Greves voltam em força antes da votação final do Orçamento do Estado

A contestação social regressa em força, com várias greves marcadas para este mês, antes da aprovação final do Orçamento do Estado (OE) de 2023. Hoje, há uma greve nacional dos professores e educadores e uma concentração em frente ao Parlamento, onde o ministro João Costa estará a defender uma proposta de OE.

Após a CGTP ter recusado subscrever os acordos de concertação social e de valorização salarial da Função Pública com o Governo, a Frente Comum convocou uma paralisação nacional da Função Pública para o dia 18, mais uma vez a uma semana da votação final global, tal como sucedeu em maio.

Apesar de terem sido entregues em setembro menos pré-avisos de greve do que é habitual antes do mês de debate do OE na generalidade, a luta vai intensificar-se agora.