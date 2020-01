Gripe inverte tendência e mortalidade aumenta nos mais idosos

Hoje às 18:05 Facebook

Twitter

Partilhar

A atividade gripal mantém-se de baixa intensidade, mas a tendência é agora crescente, contrariando a expectativa de que o pico da gripe já teria sido atingido. A mortalidade entre os mais idosos está acima do normal para a época.

Na semana entre 13 e 19 de janeiro aumentou a incidência de síndroma gripal, e aumentaram também as deteções do vírus da gripe A (H1). A mortalidade mantém-se dentro dos valores esperados, embora com tendência crescente.

No grupo etário acima dos 85 anos, a mortalidade já está acima do esperado, segundo o Boletim de Vigilância Epidemiológica da Gripe, elaborado semanalmente pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Na terceira semana do ano, 13 pessoas foram internadas nas 24 unidades de cuidados intensivos que reportaram informação, representando 5,8% do total de admissões naqueles serviços. Três dos internados tinham mais de 65 anos, nove tinham entre 35 e 64 anos e um era um bebé (grupo etário do um aos dois anos).

A diretora-geral da Saúde afirmou esta semana, que "estamos num planalto da gripe" e deixou a garantia de que os serviços estão preparados para distinguir os sintomas dos vírus da gripe ainda em circulação com os sintomas do novo coronavírus, que já provocou dezenas de mortes e infetou mais de mil pessoas, sobretudo na China.