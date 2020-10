Grosso das vacinas dos centros de saúde foi para farmácias

Joana Amorim Hoje às 09:22 Facebook

Na maior campanha de vacinação de sempre contra a gripe, apela-se à calma. E dão-se garantias: há vacinas para todos.

Mas com a SARS-CoV-2 a circular, a procura pressionou ontem vários centros de saúde, que em alguma horas esgotaram os stocks. O JN sabe que, em vésperas do arranque da 2. a fase, as administrações regionais de Saúde (ARS) ficaram a saber que iriam receber apenas 30% das doses da tranche desta semana. A fatia de leão foi para as farmácias que, num acordo com o Governo, vão imunizar a população acima dos 65 anos.

A denúncia é do presidente da Unidades de Saúde Familiar - Associação Nacional e confirmada pelo JN junto das ARS Centro e Norte. "Soubemos na quinta-feira passada que 70% da última tranche que iria para as unidades de saúde iam para as farmácias. Só numa ARS (Centro), foram desviadas 40 mil doses. As unidades estão com doses muito reduzidas de vacinas", revelou Diogo Urjais.